تفعيل خدمات الأراضي على منصة تواصل في بلدية الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة عن تفعيل خدمات قسم الأراضي على منصة «تواصل» الإلكترونية، وذلك بتوفير الاستفسارات الخاصة بمعاملات قسم الأراضي وقسم الرخص التجارية وقسم المباني وقسم التخطيط العمراني، وذلك بشكل يومي، عبر تقنية الاتصال المرئي عن طريق الرابط الموجود في العنوان المثبت على البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي التابع لبلدية الفجيرة بالإنستغرام، وجار العمل أيضاً على توفير خدمات لمركز إسعاد المتعاملين.

وأشار الأفخم إلى أن بلدية الفجيرة أطلقت مبادرة تواصل كأول جهة حكومية على مستوى الإمارة لتفعيل تقنيات التواصل المرئي، للتواصل مع المتعاملين للتسهيل على الجمهور تلقي خدماتهم بيسر ومرونة باتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية في ظل جائحة كوفيد 19، موضحاً أن المبادرة تندرج ضمن خطط البلدية الاستراتيجية بتسخير التقنيات الحديثة من أجل خدمة الجمهور، حيث تهدف إلى تسهيل متابعة المعاملات وتقديم الخدمات، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة لتقديم خدمات حكومية سهلة وتفاعلية للمتعاملين وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم عن بعد، حيث تتيح المبادرة للمتعامل التواصل مع المعنيين في البلدية ومتابعة طلباته وإنجاز معاملاته دون الحاجة لمراجعة مقار البلدية، الأمر الذي من شأنه توفير الوقت والجهد وتحقيق السلامة خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة الجائحة.

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