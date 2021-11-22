"طرق دبي" تدرس ملاحظات المتعاملين بتحليل مشاعرهم

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة تعمل بموجبها على تحليل «مشاعر» المتعاملين للتعامل مع ملاحظاتهم واقتراحاتهم الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة ومعالجتها وتقديم الحلول المناسبة لها بهدف تلبية احتياجاتهم المختلفة وذلك من خلال استخدام البيانات الضخمة لديها وتقنيات اللغات الطبيعية.

وقد أطلقت الهيئة هذه المبادرة لبلورة أفضل الأساليب لتلبية احتياجات متعامليها من مختلف شرائح المجتمع وإسعادهم ورفع مستوى الرضى لديهم، مستغلّة ما تمتلكه من بيئة غنية بالبيانات الضخمة والتقنيات المتقدّمة المستخدمة للتعامل مع هذه البيانات، التي تتصف بسرعتها الفائقة وهي من مصادر مختلفة تتمثّل بتطبيقات الهيئة والبيانات الواردة من مصادر خارجية وشبكات الاستشعار، التي تتولّى قراءة وتحليل البيانات الضخمة المتوافرة في مواقع متنوعة في الهيئة.

وتُطبّقُ هذه المبادرة من خلال تسجيل تعليقات المتعاملين الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل نصي وتتم معالجة النص من خلال تنفيذ طرائق معالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing) لفهم احتياجات المتعاملين. وتُمَكِّنُ نتيجة التحليل هيئة الطرق والمواصلات من تحسين وتطوير وتعزيز خدماتها وذلك من خلال استخدام محتوى مواقع التواصل الاجتماعي بناءً على الكلمات الرئيسة المحددة المعنية بالهيئة ثم يتم جمع درجات المشاعر للمنشورات ذات الصلة حسب الموضوع والمناطق الجغرافية. وتوفر حالة الاستخدام هذه أداة لإجراء عملية تحليل دقيق لمشاعر المتعاملين الخاصة بالتطبيقات الذكية لهيئة الطرق والمواصلات وبيانات مقياس سعادة المتعاملين لتحسين وتطوير وتعزيز الخدمات المقدمة للجمهور ورفع سعادتهم ومستوى رضاهم.

واستغلال منصة البيانات الضخمة وتطوير حالة استخدام تحليل المشاعر تُمَكِّنُ الهيئة من الحصول على البيانات من مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مثل ملاحظات وتعليقات المتعاملين، وتحليلها بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بأنظمة النقل العام المتوافرة في الهيئة. كما تهدف حالة استخدام تحليل المشاعر إلى توفير منصة لتحليل مشاعر وفهم شكاوى المتعاملين لتحديد المجالات والخدمات، التي تحتاج إلى تحسين وتطوير وتعزيز وتحديد فرص المنتجات والخدمات الجديدة ومعالجة المشكلات الحالية.

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