محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الأمريكي ويبحثان العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. لويد أوستين وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي بوزير الدفاع الأمريكي و بحث معه العلاقات الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات، خاصة في الشؤون الدفاعية و العسكرية إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و اللواء الركن صالح محمد صالح بن مقرن العامري قائد العمليات المشتركة.

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