منصور بن زايد يشهد احتفال سلطنة عُمان بعيدها الوطني الـ 51

المصدر: وام

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شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم، في دبي، حفلاً نظمته سفارة سلطنة عمان في دولة الإمارات بمناسبة العيد الوطني الواحد والخمسين للسلطنة، بحضور السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص لسلطان عمان الشقيقة الذي يزور البلاد حالياً.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، سلطنة عمان، قيادة وشعباً، بمناسبة عيدها الوطني الواحد والخمسين، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية، ومتانة الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين.. وتمنى لسلطنة عمان مواصلة مسيرة نهضتها المباركة في ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والسيد أسعد بن طارق آل سعيد، بجولة في أرجاء معرض فني جرى تنظيمه في إطار الاحتفال بالعيد الوطني لسلطنة عمان.

شملت فعاليات الاحتفال أنشطة ثقافية وفنية متنوعة سلطت الضوء على جوانب متعددة من الثقافة والتراث العماني.

حضر الاحتفال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

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