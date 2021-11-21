وزارة الدفاع تستضيف ورشة حول الشراكة في العمليات العسكرية

المصدر: وام

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تستضيف وزارة الدفاع غداً "الإثنين" بالعاصمة أبوظبي وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل حول الشراكة في العمليات العسكرية "PMO"، بمشاركة أكثر من 30 مسؤولاً من كبار الضباط العسكريين من 24 دولة.

وتهدف الورشة التي ستعقد بفندق "إرث أبوظبي" من تاريخ 22 حتى 24 نوفمبر الجاري إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الضباط العسكريين والعاملين في مجال التعاون الإنساني والخبراء الأكاديميين على مستوى العالم، بشأن أفضل الممارسات التي تهدف إلى تعزيز وحماية المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال والأعيان المدنية وتقييد وسائل وأساليب القتال في العمليات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة.

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