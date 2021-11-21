«صحة» تحث الآباء على أن يكونوا على دراية بأعراض «سكري الأطفال»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حثت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الآباء على أن يكونوا على دراية بأعراض مرض السكري لدى الأطفال، حيث أن هذا المرض يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، إذا لم يتم اكتشافه مبكراً والتعامل معه وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.

ونصحت الدكتور براءه العرواني، أخصائية الأطفال في مركز البطين الصحي، التابع للخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت «صحة»، الأهل بالتعرف على أعراض السكري لدى الأطفال لكي يتمكنوا من مللاحظتها فور حدوثها وتشمل تلك الأعراض: التعب، زيادة التبول والعطش، مشاكل في الرؤية، الجوع الشديد، فقدان الوزن غير المبرر، والقلق أو تقلبات المزاج غير الطبيعية.

وتحدثت شركة «صحة» عن قصة طفل مواطن يبلغ من العمر 5 سنوات تم تشخيصه في مركز البطين الصحي وعلاجه في مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وتفصيلاً قالت الدكتور براءه العرواني: إن الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، راجع المركز برفقة والده الذي كان قلقاً على ابنه لأنه لاحظ أنه لا يتصرف بشكل طبيعي، وأن الطفل يعاني من التعب والإرهاق، ويريد فقط الاطمئنان عليه.

وأضافت: أنها أجرت الفحص الطبي اللازم للطفل ووجهت العديد من الأسئلة على الوالد عن وضع الطفل الصحي فأجاب الوالد أن الطفل لم يكن يعاني من أي أعراض، ويتمتع بصحة جيدة ولم يكن لديه تاريخ من أي من المشاكل الطبية المزمنة، وكانت العلامات الحيوية للطفل طبيعية، ولكن أصبح يعاني بالآونة الأخيره من ألم خفيف في البطن لمدة يومين، ولا توجد أعراض أخرى، ولم يكن يعاني من الحمى ولا القيء ولا تغير في عادات الإخراج اليومي، ولا أي ملاحظات حول التبول، لكن الطفل أصبحت تظهر عليه علامات التعب، والجفاف، وأصبح يشرب الماء أكثر من المعتاد.

وأوضحت الدكتورة براءة: أنه بعد إجراء الفحص اللازم، والتعرف على التاريخ المفصل لوضع الطفل ساورتها الشكوك حول إصابته بالسكري، وطلبت على الفور إجراء تحاليل للدم والبول، وجاءت النتيجة لتأكد شكوكها، حيث كان مستوى الجلوكوز في الدم مرتفعاً جداً، وأظهر فحص البول أن الطفل كان في حالة الحماض الكيتوني، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى غيبوبة السكري وأحياناً لمضاعفات خطيرة إذا لم يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفي ضوء نتائج الفحص السريري ونتائج التحاليل تم نقل الطفل إلى قسم الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية للتعامل مع الحماض الكيتوني السكري.

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