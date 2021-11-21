الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:49 والمد الثاني عند الساعة 04:24 والجزر الأول عند الساعة 21:24 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:09 والمد الثاني عند الساعة 00:05 والجزر الاول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:51.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 22 75 20

دبي 34 23 75 25

الشارقة 33 19 80 25

عجمان 32 21 75 25

أم القيوين 33 21 80 30

رأس الخيمة 32 21 75 25

الفجيرة 28 23 80 45

العين 35 21 65 25

ليوا 34 20 85 20

الرويس 33 19 85 25

السلع 32 23 90 25

دلما 33 25 85 30

طنب الكبرى 31 23 75 35

طنب الصغرى 31 22 75 35

أبو موسى 31 22 75 35 .

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