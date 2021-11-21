المدير السابق للاستخبارات الخارجية البريطانية متحدثاً في معرض إنترسك 2022 في دبي

المصدر: البيان

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أعلن معرض إنترسك، الحدث العالمي الرائد لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة، استضافة سير أليكس يونجر، المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم.آي.6"، كأحد المتحدثين الدوليين في معرض إنترسك 2022 حيث سيحل ضيفًا متحدثًا للمرة الأولى في دبي.

انضم يونجر إلى خدمة المخابرات السرية البريطانية (SIS)، والمعروفة أيضًا باسم "إم.آي.6" MI6، في عام 1991 وعمل كدبلوماسي وعميل سري. وشغل منصب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم.آي.6" منذ تعيينه في عام 2014 لغاية تقاعده في عام 2020، مما جعل مدة خدمته الأطول بين مدراء الجهاز منذ 50 عامًا.

وقد عُين يونجر في مناصب عليا في الشرق الأوسط طوال مدة خدمته. كما عمل أيضًا كضابط أول لدى خدمة المخابرات السرية البريطانية في أفغانستان، وهو المنصب الذي ساهم في تمييزه كأحد الشخصيات الرائدة عالميًا فيما يخص حقوق الإنسان في بلاده.

وسوف يشارك يونجر خبرته مع رواد قطاع الأمن والسلامة ضمن قمة قادة الأمن العالميين، أحد المؤتمرات الستة لمعرض إنترسك الذي سيقام بين 16 و18 يناير 2022. وسوف تضم القمة قادة أمن عالميي المستوى وتمثل منصة مثالية للنقاش والمناظرات وتبادل الآراء حول تحديات الأمن العالمية والمبادرات الاستراتيجية والتعاون لتعزيز السلامة والأمن بشكل شامل. وسوف يتضمن برنامج المعرض أكثر من 500 متحدث مما يجعله الحدث الأكبر عالميًا في القطاع.

وتعليقًا على مشاركته في المؤتمر، قال سير أليكس: ’’ يسرني التحدث لأول مرة في دبي في معرض إنترسك حيث تتربع المواضيع المتعلقة بقطاع الأمن والسلامة على رأس المحادثات في أبرز المؤتمرات الدولية. وتشكل ديناميكيات العلاقات الجيوسياسية المعقدة والمتغيرة في الشرق الأوسط، والتأثير الذي تحدثه على الصعيد الدولي مشهدًا أمنيًا معقدًا اختبرته خلال مسيرتي المهنية. ويوفر معرض إنترسك منصة قيمة لتبادل المعرفة حول حماية المواطنين من التهديدات الحالية والمستقبلية، وأنني أتطلع قدمًا إلى مشاركة خبراتي حول مواضيع الأمن والسلامة الأهم عالميًا‘‘.

ويُعرف سير أليكس يونجر بفهمه الواسع للمنطقة، وكان قد تحدث سابقًا في الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان في أفغانستان، والحرية الأكاديمية والحسابات الجيوسياسية لمصالح الصين الرقمية والتكنولوجية في البنية التحتية الغربية.

ومن جهته، قال أليكس نيكول، رئيس معرض إنترسك في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: ’’يلتزم معرض إنترسك 2022 باستقدام أبرز مختصي خدمات الطوارئ والأمن والسلامة لتقديم المحتوى الأغنى والأنسب للمشاركين.

ويعد سير أليكس يونجر أسطورة في عالم الاستخبارات والأمن، وتمثل مسيرته المهنية في الشرق الأوسط إضافة مثالية لمؤتمراتنا. يتحدث سير يونجر للمرة الأولى في الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد مشاركته على القيمة الفعالة التي يقدمها إنترسك لزواره من خلال فرص حصرية للتفاعل والاكتساب من أفضل الخبرات في القطاع. يسعدنا أن نستضيف سير أليكس ونتطلع إلى مشاركته المميزة في المعرض‘‘.

يقام الحدث الأبرز بدورته الثالثة والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تحت عنوان ’توحيد جهود خبراء القطاع من أجل امن وسلامة الأجيال المستقبلية‘.

وتأكيدًا على دور إنترسك الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يقام الحدث بمشاركة الجهات الرسمية الداعمة للمعرض والتي تضم شرطة دبي، والادارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وبلدية دبي.

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