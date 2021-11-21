شرطة الشارقة تكثف جهودها لرصد الدراجات المخالفة

المصدر: وام

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أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في مركز شرطة البحيرة الشامل بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة حملة أمنية في مناطق الاختصاص التابعة للمركز لرصد السلوكيات والظواهر السلبية لأصحاب الدراجات بمختلف أنواعها الهوائية والنارية والكهربائية في تلك المناطق حرصاً منها على سلامة قائدي تلك الدراجات وسلامة مستخدمي الطرق وتماشياً مع أهدافها المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

تأتي الحملة ‏تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق الذي يصادف لــ 21 من نوفمبر من كل عام تأكيداً على تكثيف جهودها الوقائية للحد من المآسي على الطرق.

وأكد المقدم محمد علي بن حيدر رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالإنابة أهمية تنظيم مثل هذه الحملات الأمنية التي تعمل على رصد السلوكيات السلبية لقائدي الدراجات غير الملتزمين بإجراءات السلامة المرورية وبقواعد السير والمرور من خلال القيادة بطيش وتهور على الطرق الرئيسة والفرعية ما قد ينتج عنه من تعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطرق للخطر مشيراً إلى أن الحملة مستمرة حتى منتصف ديسمبر.

ودعا رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالإنابة قائدي الدراجات إلى استخدامها ضمن النطاق المحدد لها مع ضرورة اتخاذ كل تدابير السلامة الكافية لحمايتهم كاستخدام الخوذة لحماية الرأس والالتزام بقواعد السير والمرور التي تحول دون تعرضهم للحوادث وتضمن سلامتهم.

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