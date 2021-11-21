عبدالله بن زايد يدشن احتفالات "مبادلة" باليوبيل الذهبي للإمارات بإطلاق فيلم "فرحة الخمسين"

المصدر: وام

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دشّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، احتفالات شركة مبادلة للاستثمار باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، بإطلاق الفيلم القصير المصوّر الذي أنتجته مبادلة تحت عنوان "فرحة الخمسين"، والذي سيأخذ المشاهدين في رحلة شيقة تستعرض مسيرة دولة الإمارات وأبرز الإنجازات التي حققتها، وتطلعاتها للخمسين عاماً القادمة.

ويسلّط الفيلم الذي تقدمه مبادلة مساهمةً منها في احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، الضوءَ على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها دولة الإمارات في الخمسين عاماً الماضية، وفق الرؤية السديدة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه حكام الإمارات، إضافة لأبرز ما تحقق في مجالات عديدة كاستكشاف الفضاء، والمحافظة على الإرث الثقافي وتعزيز القيم الوطنية الأصيلة.

كما يسلّط الفيلم الضوءَ على دور وإنجازات شركة مبادلة، ومساهماتها في مسيرة التقدم والتطور والتنويع الاقتصادي التي تشهدها الدولة. ويُختتم الفيلم بكلمات مؤثرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من خطابه التاريخي عن اتحاد دولة الإمارات عام 1971.

وقال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة.. " ونحن نحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، نستذكر وبفخر الإنجازات المرموقة التي حققتها دولتنا، مسترشدين برؤية وبصيرة آبائنا المؤسسين. فهذا الفيلم الذي تنتجه مبادلة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، هو أكثر من مجرد احتفاء بما حققته دولتنا حتى اليوم، بل يعكس أيضاً رؤانا وتطلعاتنا لخمسين عاماً قادمة، نساهم فيها معاً في تعزيز مسيرة دولتنا، وتطورها وازدهارها".

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