برعاية هزاع بن زايد .."فينتك أبوظبي2021" ينطلق غدا بمشاركة 41 دولة

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق غدا فعاليات مهرجان فينتك أبوظبي وتستمر إلى 24 نوفمبر الجاري بمشاركة دولية واسعة.

يقدم المهرجان الذي يعد أكبر حدث للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في دورته الخامسة أكثر من 200 من قادة القطاع المالي العالمي وصانعي السياسات ورجال الأعمال والشركات الناشئة الكبرة التي تزيد قيمتها السوقية عن مليار دولار والمتحدثين في مجال التكنولوجيا المالية وذلك ضمن 80 جلسة تقدم 40 ساعة من المحتوى الذي سيشكل مشهد التكنولوجيا المالية.

وسجلت منصة المشاركة الرقمية أرقاما قياسية من كافة أنحاء العالم وقد وصلت نسبة التسجيل إلى 3 أضعاف من 41 دولة حتى الآن وذلك مقارنة بالسنوات السابقة. فيما يجمع المهرجان، الذي يقدمه سوق أبوظبي العالمي كحدث هجين بين العناصر الافتراضية والمادية وتشمل الإضافات الجديدة التي يضمها المهرجان هذا العام منتديات وإضافات جديدة منها: قمة الابتكار المصرفية الرقمية التي تتعمق في عالم ابتكار الشركات والخدمات المصرفية الرقمية إضافة إلى منتدى العملات الرقمية الذي يركز على عالم الأصول والعملات الرقمية سريع التطور إضافة إلى فينتك من أجل الخير، منتدى مخصص يناقش تقاطع الاستدامة والتكنولوجيا المالية والابتكار فضلا عن سوق فينتك الذي يستعرض التطورات في مجال البيع بالتجزئة والمدفوعات إضافة إلى منتدى Risk4.0 ، الذي يركز على إدارة المخاطر في مجال التكنولوجيا المالية والأمن المالي.

كما يقدم المهرجان هذا العام أيضا عناصره وفعالياته السنوية الشهيرة كتحدي الابتكار وفينتك100 ومنتدى فينتك الحكومي وحلقة الشباب وجوائز فينتك. فيما ستجمع دورة هذا العام من المهرجان أبرز ممثلي القطاع الحكومي ورواد الأعمال، والجهات التنظيمية المالية الدولية وصانعي السياسات، والمستثمرين والمؤثرين الاجتماعيين المشاهير بالإضافة إلى الشركات الناشئة التي تزيد قيمتها عن مليار دولار.

وفي إطار الجهود التعاونية لتعزيز التطور السريع للتكنولوجيا المالية في أبوظبي، يحظى المهرجان بدعم شركاء محليين وعالميين.

وقال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يساهم فينتك أبوظبي في تبادل المعرفة المستمر ونشر أفضل الممارسات حول كيفية التعامل مع التغيرات الحديثة واعتمادها، خصوصا في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التحول في قطاع خدمات المالية.. ويسعدنا استضافة أحد أكبر مهرجانات التكنولوجيا المالية في العالم لمناقشة التطورات والمواضيع التي تعزز قطاع مالي مزدهر ومستدام.

وأضاف أن مهرجان فينتك أبوظبي هذا العام سيكون أكثر إلهاما، كونه يتماشى مع مبادئ الخمسين والتي تعد امتدادا لالتزامنا في سوق أبوظبي العالمي بتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للابتكار المالي والاستثمار والتميز في المجال التنظيمي .

جدير بالذكر أن مهرجان يعود هذا العام كمنصة عالمية أكبر حيث يستضيف لأول مرة الرؤساء التنفيذيين وقادة العديد من المؤسسات المالية الكبرى، وكذلك مؤسسي بعض من الشركات الناشئة الأكثر قيمة حول العالم. وسيتم تقديم المهرجان كفعالية على أرض الواقع حيث يتاح الحضور من خلال الدعوات الخاصة فقط، فيما سيتم بث الحدث رقميا للمشاركين من الدولة وكافة أنحاء العالم.

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