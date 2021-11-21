"نافس" يفتتح المرحلة الأولى من التسجيل الإلكتروني لتعزيز عمل الإماراتيين بالقطاع الخاص

المصدر: وام

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أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن إطلاق المرحلة الأولى من التسجيل الإلكتروني لمبادرات البرنامج الاتحادي "نافس" التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين الإماراتيين كقوى عاملة في القطاع الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أعلن المجلس عن توفّر إمكانية التقديم والاستعلام عن الفرص والمزايا القيّمة لبرنامج نافس والوظائف المتاحة وذلك عبر المنصة الرقمية للموقع الإلكتروني لبرنامج نافس www.nafis.gov.ae الذي أطلق مؤخراً ليكون بمثابة مركز شراكة يربط القطاع الخاص بالمواطنين الباحثين عن العمل في مختلف إمارات الدولة.

و أعلن عن إطلاق البرنامج الاتحادي "نافس" في سبتمبر الماضي من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس الإدارة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس الإدارة.

ويهدف البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة الإماراتية وإرساء الأسس لتمكين المواطنين من شغل 75 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً. ويتبنى البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات، نهجاً شاملاً لتسهيل توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص من خلال التنفيذ المرحلي لـ 11 مبادرة تغطي جميع جوانب رحلة التوظيف للباحث عن العمل.

وتعليقاً على إطلاق المرحلة الأولى لمنصة نافس الرقمية، قال سعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية : مع إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الرقمية لبرنامج نافس، نوجه دعوة مفتوحة للإماراتيين وجميع الشركات في القطاع الخاص في الدولة لاستكشاف الفرص والمزايا القيّمة لبرنامج نافس.

يذكر أنّ الإماراتيين المسجلين في المنصة الرقمية يمكنهم الاستفادة من مبادرات المرحلة الأولى لمنصة نافس الرقمية والتي تتضمن برنامج دعم رواتب المواطنين، وبرنامج الدعم المؤقت، وبرنامج مزايا، وعلاوات أبناء المواطنين في القطاع الخاص، إضافة إلى برنامج الفرص التدريبية أثناء العمل والتقدم لفرص العمل المتوفرة. وتتيح المنصة الرقمية للإماراتيين التسجيل خلال دقائق فقط، وذلك باستخدام الهوية الرقمية وبعد استيفاء معايير وشروط الاستحقاق.

و منصة نافس الرقمية متاحة أيضا لشركات القطاع الخاص للتقديم بناء على معايير الاستحقاق، وتمكّن المنصة الرقمية هذه الشركات من إظهار اهتمامها بالمشاركة في البرنامج من خلال عرض الوظائف الشاغرة وبرامج التدريب أثناء العمل .

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