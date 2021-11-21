«صحة دبي» تعالج التهابات المفاصل بتقنية متطورة وبلا جراحة

المصدر: دبي - البيان

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بدأت هيئة الصحة بدبي ممثلة بمستشفى دبي باستخدام تقنية متطورة لعلاج التهاب المفاصل المزمن، من خلال الحقن الموضعي لمادة اليوتيريوم 90 المشع داخل المفصل المصاب، لتكون الهيئة أول مؤسسة صحية على مستوى الدولة ومنطقة الخليج العربي تستخدم هذه التقنية المتطورة كونه بديلاً للجراحات المتقدمة لعلاج التهابات المفاصل المزمنة.

ونجح أطباء مستشفى دبي الأسبوع الماضي في علاج أول حالة مرضية بهذه التقنية المتطورة بمركز دبي للطب النووي والتصوير الجزيئي تحت إشراف الدكتورة بتول البلوشي رئيس قسم الطب النووي، وبمشاركة الدكتور عمرو الحناوي أخصائي الطب النووي، والدكتور أحمد عبد المنعم أخصائي الأمراض الروماتيزمية، حيث تم عملية حقن مفصل الركبة المصاب بمادة اليوتيروم 90 المشع، وتكللت عملية الحقن بالنجاح دون أي مضاعفات جانبية.

سهولة

وتتميز التقنية الحديثة بسهولة الإجراء ونتائجها الفعالة، وندرة الأعراض الجانبية، كما تتم كعلاج خارجي في قسم الطب النووي دون الحاجة إلى إجراء جراحة للمفصل أو التنويم في المستشفى، مما يسهم في التحسن السريع لشكوى المريض وتخفيف الالتهابات وآلام المفاصل، وتقليل زمن شفاء المريض، وخفض التكلفة العلاجية، وتسريع دوران السرير الطبي في المستشفى، وتحقيق الاستفادة المثلى للمرضى من الأسرّة.

ويأتي استخدام هذه التقنية الجديدة ضمن الجهود المستمرة، التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي، لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في المجال الطبي، وتسخير وتوظيف التقنيات والحلول الذكية لخدمة المرضى، وبما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية على الخريطة العالمية كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء.

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