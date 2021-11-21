وزير العدل يشيد بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، تكامل الأدوار بين وزارتي الداخلية والعدل، بهدف تقديم خدمات أمنية وقضائية متميزة لفئات المتعاملين كافة، مبنية على الكفاءة والجودة، وبناء شراكات استراتيجية محلية تسهم في التعاون القضائي وتبادل الخبرات، عبر تقديم خدمات قضائية وقانونية تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق وصون الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك في زيارة معاليه أكاديمية العلوم الشرطية، يرافقه الدكتور المستشار سعيد بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل الوزارة، وكان في استقباله اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمديرون العامون في الشرطة.

واستمع معالي وزير العدل، إلى شرح من اللواء الشامسي عن جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة، واستراتيجيتها المستقبلية، والقوانين والإجراءات المتبعة، لإرساء دعائم الأمن والمحافظة على الاستقرار الذي تشهده الإمارة.

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