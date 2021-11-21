وكالة أنباء الإمارات تبحث التعاون مع مؤسسات إعلامية في أوكرانيا

المصدر: كييف- وام

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زار وفد من وكالة أنباء الإمارات «وام»، عدداً من المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة في جمهورية أوكرانيا الصديقة، وذلك تلبية لدعوة من وكالة الأنباء الأوكرانية.

جاءت الزيارة، بهدف تعزيز التعاون الإعلامي بين «وام» والمؤسسات الإعلامية الأوكرانية، في مختلف المجالات، ومنها التدريب والتبادل الإخباري، بالإضافة إلى التعريف بالكونغرس العالمي للإعلام، الذي يعقد في أبوظبي، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وبتعاون استراتيجي مع وكالة أنباء الإمارات «وام».

وقام وفد «وام»، برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، بزيارة وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية، حيث التقى مع ألكسندر خارشينكو رئيس الوكالة، الذي أطلعهم على سير العمل في مختلف أقسام الوكالة.

وتم خلال الزيارة، بحث سبل ربط الأنظمة الإخبارية بين الوكالتين والمؤسسات الإعلامية الأوكرانية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

كما التقى وفد وكالة أنباء الإمارات، خلال الزيارة، مع تاراس شيفشينكو نائب وزير الثقافة وسياسة المعلومات في أوكرانيا.

ووجّه مدير عام وكالة أنباء الإمارات، دعوة للمؤسسات الإعلامية الأوكرانية، للمشاركة في الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام، الذي ستستـضيفه العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.

وشملت زيارات وفد وكالة أنباء الإمارات، عدة مؤسسات إعلامية أوكرانية.

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