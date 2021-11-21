«أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي» ينطلق اليوم بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ينطلق اليوم «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي» ويستمر حتى 25 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي للمعارض، ويقام بهدف تعزيز جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي، ومساعدة المزارعين على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية المتبعة عالمياً، فضلاً عن إبراز الدور الرائد لإمارة أبوظبي وجهة للابتكارات الزراعية في المنطقة والعالم.ويُشارك في الحدث أكثر من 400 عارض وشركة راعية، فيما يُقدّم البرامج المُشتركة أكثر من 150 متحدثاً دولياً، وتحالفاً عالمياً من الشراكات الاستراتيجية التي ستقود إلى نجاح المُبادرة.

ويحظى هذا الحدث بدعم كلّ من «وزارة شؤون الرئاسة» وشركة سلال و«وزارة التغير المناخي والبيئة»، إلى جانب دعم ورعاية من دائرة الطاقة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ووكالة أنباء الإمارات، وشركة إليت أغرو، والوطنية للأعلاف، وشركة أي ان اتش بي، وطيران الاتحاد، وشركة اتصالات - الإمارات.

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