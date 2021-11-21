محمد بن راشد: إنجاز يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة

المصدر: دبي - البيان

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فازت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة وتنظيم المؤتمر السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» للعام 2025 في دبي، في إنجاز عالمي جديد يُضاف إلى سجل الإنجازات الإماراتية بما يعزز مكانتها العربية والإقليمية الرائدة كعاصمة للإبداع والابتكار في مختلف المجالات. وجاءت نتيجة التصويت لصالح ملف الإمارات، متفوقاً على ملفي السويد وروسيا، لتصبح دبي أول مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحظى بشرف تنظيم هذا المؤتمر الدولي المرموق منذ تأسيس «آيكوم» في عام 1946.

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي على «تويتر» بالقول: «فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم آيكوم 2025 بحضور 119 دولة تغطي 20 ألف متحف عالمي يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة. متاحفنا العالمية في عاصمتنا الحبيبة ومتاحفنا الوطنية على امتداد كافة إمارات الدولة ستقود النقاش العالمي حول مستقبل المتاحف بهذا المؤتمر الدولي الضخم».

من جانبه، غرد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه في «تويتر» قائلاً: «دبي تفوز باستضافة أكبر مؤتمر دولي للمتاحف في العالم آيكوم 2025. سيجتمع لدينا أكثر من 4000 متخصص من 119 دولة لمناقشة موضوع واحد وهو «مستقبل المتاحف» في مدينة المستقبل دبي. كل الشكر للشيخة لطيفة بنت محمد وهيئة الثقافة وبلدية دبي وسياحة دبي على جهودهم لاستضافة الحدث العالمي».

كما غرد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بالقول: «نبارك لدولة الإمارات فوز دبي باستضافة مؤتمر آيكوم 2025، المؤتمر الأكبر للمتاحف في العالم. 119 دولة تحوي 20 ألف متحف عالمي ستجتمع في دبي لتؤكد مكانة الإمارات على خارطة الثقافة العالمية. العالم يختار الإمارات».

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بأن «استضافة دبي مؤتمر «آيكوم 2025» تبرهن أن استثمار قيادتنا في ترسيخ العمل الثقافي والمعرفي في دبي ودولة الإمارات ككل من خلال العديد من الصروح الثقافية والحضارية المهمة ومن خلال تنظيم فعاليات ثقافية كبرى، هو استثمار ناجح ذو أصداء عالمية»، مؤكدة سموها بقولها: «المؤتمر السابع والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف في دبي سيكون فرصة لحشد الجهود والأفكار والقدرات لتعزيز دور المتاحف بكل أنواعها بوصفها حامية للتراث الإنساني والمعرفي وتعزيز دورها الثقافي والمجتمعي على نحو أكثر فاعلية».

وجاء فوز دبي بعد جولة التصويت التي أجريت في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمتاحف الذي عُقد يومي الخميس والجمعة 18- 19 نوفمبر الجاري، وشارك فيها ما يزيد على 130 عضواً، حيث حصلت دبي على 68 صوتاً، متقدمةً على ستوكهولم السويدية التي حازت 34 صوتاً، وكازان الروسية الحاصلة على 20 صوتاً.

وينعقد مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف مرة كل ثلاث سنوات، حيث أقيم في دورته الـ25 عام 2019 في مدينة كيوتو اليابانية، ومن المقرر إقامة المؤتمر السادس والعشرين في مدينة براغ في جمهورية التشيك عام 2022.

وكانت المدن الثلاث المرشحة لاستضافة «آيكوم»، وهي دبي وستوكهولم وكازان، قد قامت بعروض تقديمية نهائية لكل منها قبل بدء عملية التصويت التي تمت بطريقة إلكترونية وسرية. وأثمرت جهود فرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم - الإمارات»، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، عن تقديم المدينة وإمكاناتها، وتكلل ملفهم بفوز دبي، هذا وسوف تستضيف دبي «آيكوم 25» تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير».

فرصة ثمينة

وأعربت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، عن اعتزازها بهذا الفوز الذي وصفته بأنه إنجاز عربي غير مسبوق، مؤكدة بالقول: «فخورون بأن يتم اختيار دولة الإمارات ودبي لتنظيم هذا المؤتمر الذي يُعَدُّ التجمع الثقافي الأكبر من نوعه على مستوى العالم في مجال المتاحف بحضور أكثر من 4 آلاف خبير ومتخصص من 119 دولة حول العالم»، مشيرة إلى أن «استضافة مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف، كأكبر تجمع ثقافي وحضاري من نوعه، تشكل فرصة ثمينة لتسليط الضوء على البعد التاريخي والحضاري لدولة الإمارات ودبي، وتقديم تاريخنا وتراثنا وثقافتنا للعالم أجمع ضمن أعلى المعايير وأرقى المستويات».

من ناحيتها، أكدت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، أن استضافة دولة الإمارات «آيكوم 2025» في دبي، تعزز مكانة دانة الدنيا كوجهة بارزة للتبادل الثقافي والمعرفي إقليمياً وعالمياً. وأضافت بالقول: «يهدف المؤتمر السابع والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف إلى مناقشة الدور الحيوي للمتاحف كوجهات ثقافية وتعليمية، إلى جانب تبادل المعارف والخبرات مع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال وتوحيد الجهود لبناء مجتمعات أكثر استعداداً واستجابةً لمواجهة التغييرات، ومستقبل أكثر استدامة من خلال الاستفادة من المنجز البشري التاريخي والثقافي والعلمي».

وقال هلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: «إن استضافة دبي آيكوم 2025 تؤكد من جديد مكانتها كعاصمة للتميز عربياً ودولياً، وأن استثمارها على مدى عقود في الفكر الريادي، ضمن نهج تنافسي سباق، استطاع أن يبرز موقعها على خريطة الإبداع والابتكار، مرسخاً تفوقها وأسبقيتها في مختلف الميادين»، لافتاً إلى أن «آيكوم 2025 سيكون منصة عالمية عريضة لإبراز جهود دبي والإمارات في الحفاظ على الإرث الثقافي والإنساني والتاريخي والعلمي محلياً وإقليميا ودولياً ضمن رؤية تجعل قطاع المتاحف في الإمارات مقصداً حيوياً لآلاف الزوار سنوياً، من داخل الدولة وخارجها، وأداة تفاعلية قادرة على اجتذاب اهتمام مختلف الشرائح المجتمعية».

إلى ذلك، قال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «إن استضافة دبي المؤتمر السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» للعام 2025 ترسخ سمعة الإمارات ودبي على مستوى المنطقة مركزاً للمال والأعمال، وكذلك منارة ثقافية وحضارية مهمة»، مؤكداً بالقول: «إن دبي بما تملكه من بنية تحتية هي الأفضل والأرقى في المنطقة وبيئة اجتماعية وثقافية ذات طيف بشري هو الأكثر تنوعاً واندماجاً من نوعه تجعلها خياراً مفضلاً لمختلف الهيئات والمؤسسات الدولية والأممية لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى».



1946



يعد المجلس الدولي للمتاحف الذي تأسس في العام 1946 تحت مظلة الأمم المتحدة، منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق فيما بينها، ويضم في عضويته ما يزيد على 50 ألف متخصص من ما يقارب 120 دولة، وما يقارب 20 ألف متحف حول العالم.

وكان فرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم - الإمارات» بالتعاون مع دبي للثقافة، وبلدية دبي، ودبي للسياحة، قد تقدّم في نهاية شهر أبريل الماضي بملف الإمارات لاستضافة «آيكوم 2025» في دبي تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير». وتقديراً لمكانة دولة الإمارات ودور دبي البارز في مجال حفظ التراث، وما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة في مجال تصميم وإدارة المتاحف العالمية، اختار المجلس الدولي للمتاحف مدينة دبي ضمن القائمة المرشحة لاستضافة المؤتمر.

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