صقر غباش يهنئ القيادة بفوز الإمارات بالجائزة

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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رفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة فوز دولة الإمارات بجائزة برلمانات البحر الأبيض المتوسط لعام 2021 وذلك عن مبادرة «ووترفولز» لتدريب مليون شخص في القطاع الطبي حول العالم الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة «كوفيد 19» والحد من آثاره السلبية على دول العالم. وأشار معاليه إلى الدور المحوري لدولة الإمارات تجاه دول المنطقة والعالم في صناعة الأمل.

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