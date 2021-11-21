«الأسبوع التشريعي» يناقش «الطباعة الثلاثية» و«مسؤولية إخفاء الأمراض السارية»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» فعاليات «الأسبوع التشريعي 2021»، بورشتي عمل تحت عنوان «الطباعة ثلاثية الأبعاد» و«مدى المسؤولية عن إخفاء الأمراض السارية»، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى إثراء المعرفة ونقل أفضل الممارسات الداعمة لمسيرة الارتقاء بالمنظومة التشريعية، استناداً إلى آليات مبتكرة تضمن أعلى مستويات المرونة لمواكبة الاستعدادات الجارية للسنوات الخمسين المقبلة. وشهدت فعاليات اليوم الخامس مشاركة واسعة من موظفي الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وطلبة القانون من مختلف الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، أنّ اليوم الخامس والختامي من «الأسبوع التشريعي 2021» تناول تنظيم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بأعمال البناء ومسؤولية إخفاء الأمراض السارية، بحسبانهما من أبرز القضايا المؤثرة في مستقبل التشريعات، في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وبالتزامن مع الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة جائحة «كوفيد 19».

وشهدت ورشتا العمل مناقشات معمّقة حول آفاق صناعة التشريعات المستقبلية التي من شأنها تحديث الأطر التنظيمية للقطاعات الجديدة مثل استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال أعمال البناء كونها من أهم الصناعات الواعدة لمستقبل البناء في دبي.

ورشة

وقدم بدر عبدالله آل علي، قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، ورشة تنظيم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بأعمال البناء، وتمت فيها مناقشة ماهية الطباعة ثلاثية الأبعاد وأهداف استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

المسؤولية القانونية

وتخلل الورشة الثانية إلقاء الضوء على المسؤولية القانونية المترتبة على إخفاء الأمراض السارية، وناقش المستشار الدكتور فيصل حسن العمري من الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات وبمشاركة الدكتورة هناء صالح سلامة، من هيئة الصحة في دبي، مدى خطورة الأمراض السارية على صحة أفراد المجتمع، بحضور الموظفين القانونيين العاملين في حكومة دبي. وسلطت المناقشات أيضاً الضوء على الجهود السبّاقة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة في كيفية مكافحة هذه الأمراض في ظل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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