فاطمة بنت مبارك تبحث العلاقات الأخوية مع حرم الرئيس الموريتاني

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبلت «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، في قصر البحر، الدكتورة مريم بنت محمد فاضل ولد الداه، حرم محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بحرم الرئيس الموريتاني، والوفد المرافق لها، في دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنية لموريتانيا وشعبها الشقيق، دوام التقدم والاستقرار والتنمية.

وتناول اللقاء، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وخاصة في ما يتعلق بالنهوض بالمرأة والطفل والشباب وغيرها، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بهذه المجالات في البلدين، خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في معرض إكسبو 2020 دبي، والأبعاد الثقافية والحضارية المهمة لهذه المشاركة، وأهمية المعرض في تعزيز التعاون بين الدول والشعوب، وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجهها البشرية.

وأطلعت سموها، ضيفة البلاد، على أهم المشاريع والبرامج المعنية بتطوير وتمكين المرأة في مختلف المجالات الحيوية، بما يضمن مساهمتها الفاعلة في المسيرة التنموية للبلاد.

وأشادت حرم الرئيس الموريتاني، خلال اللقاء، بالتجربة الرائدة لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبّرت عن تقديرها لدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في دعم المشروعات الصحية والاجتماعية والإنسانية داخل الجمهورية الموريتانية، إضافة إلى جهودها الكبيرة في الاهتمام بقضايا الطفولة والأمومة، على المستويين الإقليمي والعالمي.

حضر اللقاء.. حرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، وحرم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، سمو الشيخة فاطمة بنت سرور بن محمد آل نهيان، والوفد المرافق لحرم الرئيس الموريتاني.

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