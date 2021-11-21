الشعبة البرلمانية تستعرض تجربة الدولة في تمكين المرأة أمام «برلمان المتوسط»

المصدر: روما - البيان

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شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في اجتماعات المكتب الـ 43 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في العاصمة الإيطالية «روما» وجمهورية سان مارينو خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري.

ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من مريم ماجد بن ثنية رئيس مجموعة الشعبة في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وضرار حميد بالهول نائب رئيس المجموعة، وهند حميد العليلي عضو المجموعة.

واستعرضت بن ثنية خلال مداخلتها في اجتماعات اللجنة الدائمة الثالثة المعنية بحوار الحضارات وحقوق الإنسان تجربة دولة الإمارات في تمكين المرأة منذ بداية تأسيسها.

من جهته، أشار بالهول خلال مداخلته في اجتماعات اللجنة الدائمة الأولى المعنية بالتعاون السياسي والأمني أشار إلى أهمية تفعيل دور البرلمانات في الحد من ظاهرة تجنيد الأطفال من خلال التشريعات وتفعيل الأدوات الرقابية.

من جانبها، أكدت العليلي أن للبرلمانات دوراً مهماً في حماية الأطفال ضحايا النزاعات، والمنظمات الإرهابية، فالتشريعات قد تَحُّد من معاناة واستغلال الكثير من الأطفال مِمَن يعيشون في هذه المناطق التي لا يوجد فيها استقرار.

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