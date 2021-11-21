زكي نسيبة: زايد أسس الإمارات على قيم التسامح وتقبّل الآخر

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن القوة الناعمة التي تمتلكها دولة الإمارات، باتت نموذجاً عالمياً ومصدرَ إلهامٍ تسعى معظمُ الدول والمجتمعات إلى السير عليه والاقتداء به.

وقال معاليه: نفتخرُ جميعاً بأن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كان رمزاً للتسامح، مثالاً للإنسانية، حيث تمكّنَ من تأسيسِ دولة الإمارات وبنائها على قيم التسامح وتقبّل الآخر والتعايش معه دونَ الالتفاتِ إلى الفوارق في الأعراقِ واللغاتِ والعادات والأديان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام ندوة «الشيخ زايد.. رؤية القائد المُتبصّر» التي نظمها منتدى أصيلة بالمملكة المغربية الشقيقة أخيراً، وشارك فيها عدد كبير من الخبراء والمسؤولين والكتّاب والمثقفين من دولة الإمارات والمغرب.

وأشار معاليه إلى أن المغفور له الشيخ زايد، تفرّد عن كلّ الزعامات السياسية العالمية، وألهم الشعوب في بلده وفي الخارج من خلال رؤيته السياسية، وبوصلته الأخلاقية القوية، وتفانيه في التخفيف من مُعاناة البشرية، لتصبح دولة الإمارات اليوم واحدة من أكبر 30 اقتصاداً في العالم.

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وقال: في فترة وجيزة من الزمن عبر بنا من واقع خمسينيات القرن الماضي بشُحّ موارده وقساوة ظروفه حتى يومنا هذا إذ استطاعت الإمارات، وكما كان ينشد الشيخ زايد، رحمه الله، أن تبني مجتمع الرفاهية والازدهار الذي يضاهي أكثر الدول الحديثة تقدّماً، وأن تتبوأ مركزاً ريادياً على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتقوم بدور مسؤول فاعل على المسرحين العربي والدولي، وتساهم في جهود الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ولقد حقّقت ذلك الإنجاز الكبير في بيئة إقليمية أمنية مضطربة، لم تمنعها من النجاح.

وأكد أن أهمية الاتحاد والحاجة إلى العمل في التعاون مع الإمارات الأخرى، نمت في فكر الشيخ زايد، ورغم إدراكه التام بأنّ الاتحاد كان مجرّد مفهوم حديث في المنطقة، إلاّ أنّ اعتقاده بإمكانيّة تنفيذه على أسس الروابط المشتركة التي تربط بين مختلف الإمارات، إضافة إلى تاريخ وتراث أبنائها الذين عاشوه معاً لقرون عدة، كان ثابتاً.. وأوضح أن الشيخ زايد عمل على ترجمة مبادئه وأفكاره عن الاتحاد والتعاون والمساندة المتبادلة إلى أفعال، وذلك بتخصيص جزء كبير من دخل إمارته من النفط لصندوق تطوير الإمارات المتصالحة قبل بداية دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية.

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