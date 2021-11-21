62 % يرون في التوعية حلاً لتطويق حوادث المشاة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد 62.7 % من المستجيبين لاستطلاع «البيان» الأسبوعي أن تكثيف توعية مستخدمي الطريق علاج لتطويق الحوادث المرورية الخطرة على المشاة، بينما ذكر 37.3% منهم أن الحل يكمن في تغليظ العقوبات، وذلك عبر حساب «البيان» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وفي ذات الاستطلاع، ولكن عبر موقع «البيان الإلكتروني» اعتبر 60% من المستجيبين للاستطلاع أن تطويق المشكلة يكمن في تكثيف التوعية، على أن 40% منهم بينوا أن نهاية المشكلة تكمن في تغليظ العقوبات. وأكد المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان أن إدارة المرور والدوريات تعمل جاهدة على تطويق الحوادث المرورية الخطرة على المشاة، وذلك من خلال تكثيف التوعية عن طريق برامج التوعية المرورية للحد من مخالفات عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة.

ولفت إلى أنه يتم تفضيل التوعية عن تغليظ المخالفة، وذلك من أجل تحقيق السلامة لكافة مستخدمي الطريق.

وأضاف أن هناك حملات لضبط المشاة غير الملتزمين بالعبور من الأماكن المخصصة لها، وكذلك قائدي المركبات غير الملتزمين بالتوقف عند أماكن العبور.

سلوكيات

من جهته أكد عيسى الفرض أن هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها عابرو الطريق وسائقو المركبات، ومنها العبور من الأماكن غير المخصصة وتسلق السياج الفاصل، بسبب ثقافات البعض المتعددة والتي تتطلب تكثيف التوعية لهم وبلغاتهم حتى يتعرفوا على القوانين واللوائح المرورية المطبقة.

رأي

كما أكد الدكتور أحمد الزعبي أستاذ علم النفس بجامعة عجمان أن قطع الشارع من السلوكيات اليومية التي تلازم حياة الفرد لأنه يعيش في بيئة اجتماعية تنظيمية، الأمر الذي يستلزم تعلم الفرد أسس هذا السلوك شأنه شأن السلوكيات الأخرى.

وأضاف أن من المقترحات لنحد من تلك المشكلات، رصد الأماكن الأكثر خطراً والأكثر تكراراً لحوادث المشاة وتسييجها بحيث لا يستطيع الفرد قطع الشارع من أي مكان، وضع كاميرات ومنبهات صوتية وضوئية إلكترونية على ممرات المشاة وبعض الطرق الخطرة بحيث تصدر أصواتاً عالية تحذر الشخص والسائقين، وتفعيل الثواب والعقاب.

ويرى خميس عبدالله أنه يجب إعطاء المشاة أولوية العبور في الأماكن المخصصة، لأن هناك سائقين لا يهتمون بذلك بل يزيدون السرعة في تحدد للقوانين واللوائح المرورية التي تنظم عملية السير، لذلك لا بد من ردعهم من خلال تغليظ العقوبة، كما أن التوعية مهمة للمشاة لأن الكثير منهم يجهل القوانين والعقوبة المترتبة على العبور من غير الأماكن المخصصة.

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