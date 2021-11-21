سعيد الطاير: جوائز دبي للتميز الحكومي حفزت التنافس الإيجابي

المصدر: دبي- البيان

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فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بخمس جوائز، ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2021، أبرزها جائزة النخبة، والتي تمنح للجهات التي تحقق 600 نقطة أو أكثر، وحصدت الهيئة كذلك جائزة «أفضل جهة في مجال التوطين»، ووسام دبي للموظف المتخصص، ووسام دبي للموظف الشاب، إضافة إلى فئة التكريم الخاص- الجندي المجهول.

وتوجه معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على الدعم المستمر لمسيرة التميز والريادة في أداء الدوائر والجهات الحكومية، والارتقاء بها إلى أعلى المعايير العالمية.

وأشاد معالي سعيد الطاير بجائزة دبي للتميز الحكومي، مؤكداً أنها أسهمت في تحفيز التنافس الإيجابي البناء بين المؤسسات الحكومية، ما أسهم في تعزيز أدائها وتشجيعها على تبني التميز والإبداع للارتقاء بالعمل الحكومي في دبي إلى أعلى المستويات العالمية، كما توجه معاليه بالشكر لجميع موظفي الهيئة على جهودهم المستمرة، التي أسهمت في حصول الهيئة على العديد من الجوائز المحلية والعالمية المرموقة.

وقال معالي سعيد الطاير: «نهتدي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمواصلة مسيرة التميز في جميع المجالات، وعلى المستويات كافة، وجاء فوز الهيئة بخمس جوائز ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي، ومن بينها جائزة النخبة، لتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة».

مكانة

وأشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن حصول الهيئة على خمس جوائز ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2021، يؤكد المكانة العالمية، التي حققتها الهيئة في مختلف مجالات التميز، حيث أصبحت مرجعاً عالمياً في تطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز في جميع أنشطتها وعملياتها التشغيلية.

فائزون

حصدت الدكتورة عائشة عبدالله النعيمي، مديرة إدارة مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسام دبي للموظف المتخصص؛ وحصدت عائشة محمد الرميثي، مهندس أول - النظام البيئي للابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي ورئيسة مجلس شباب الهيئة، وسام دبي للموظف الشاب؛ كما تم تكريم جولزار شاه من قطاع نقل الطاقة في الهيئة، ضمن فئة الجنود المجهولين.

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