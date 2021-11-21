عبد الله المري يطلع على إنجازات مجلس مديري مراكز الشرطة

المصدر: دبي- البيان

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اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في مجلس مديري مراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومديري الإدارات العامة في قطاع شؤون البحث الجنائي، ومديري مراكز الشرطة ونوابهم، وعدد من الضباط.

وقال معالي الفريق المري: إن مجلس مديري مراكز الشرطة استطاع منذ تأسيسه في العام 2017 أن يخلق نموذجاً للعمل بروح الفريق الواحد والمتناغم، ما أسهم بشكل كبير في تقديم خدمات أمنية ذات جودة عالية، انعكست نتائجها على رضا الجمهور عن مستوى أداء مراكز الشرطة.

واستعرض العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، إنجازات المجلس، منذ إنشائه في العام 2017، حيث بلغ عدد الإنجازات 88 إنجازاً.

كما قدم العميد المعصم نبذة للحضور عن مبادرات المجلس خلال الفترة الماضية، والبالغ عددها 13 مبادرة.

واطلع معالي الفريق المري على حملة ضبط مخالفات المركبات والدراجات المُسببة للإزعاج والضجيج، التي أطلقها مجلس مديري مراكز الشرطة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بهدف ضبط أمن الطريق وتقليل الوفيات والمحافظة على الممتلكات وسلامة مستخدمي الطريق، وضبط المخالفات المرورية.

وبلغ عدد الجوائز، التي فازت بها مراكز الشرطة من العام 2017 إلى نهاية العام الماضي114 جائزة في مختلف الجوائز المحلية والعالمية.

وقام مجلس مديري مراكز الشرطة باستحداث 16 آلية عمل خلال الفترة الماضية، منها آلية العمل في مراكز الشرطة الذكية

وقال العميد عبد الله خادم: إن مجلس مديري مراكز الشرطة قام بتنفيذ 10 مشاريع تحسينية خلال الفترة الماضية.

وأشار العميد المعصم إلى أن المجلس قام بإجراء 22 مشروعاً معرفياً، ومن أهمها مشروع مركز الخدمة الموحد على مستوى مراكز الشرطة، كما قام بعقد 47 اجتماعاً منذ إنشاء المجلس.

وفي ختام الاجتماع، اطلع معالي الفريق المري على المشاريع والخطط المستقبلية للمجلس، ومستوى الاستعداد للمراحل القادمة، حيث بلغ عدد المشاريع المستقبلية للمجلس 12 مشروعاً تطويرياً

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