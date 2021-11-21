انطلاق مسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن الكريم

المصدر: (دبي- البيان)

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انطلقت أمس، فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، بحضور المستشار إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، وأعضاء اللجنة المنظمة، وجمهور من الحضور، وأعضاء الوفود المشاركة في المسابقة.

وتم نقل الفعاليات عبر قنوات مؤسسة دبي للإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجائزة، حيث افتتح فضيلة الشيخ سيد عقيل حسين عضو لجنة التحكيم، فعاليات اليوم الأول، بتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، ثم تحدث فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن علي عطيف رئيس لجنة التحكيم الدولية، عن شروط ومعايير وضع الدرجات، وتقييم المتسابقات، واختتمت فعاليات اليوم الأول، بتوزيع الجوائز على الجمهور من حضور قاعة المسابقة.

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