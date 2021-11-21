«ديكاثلون الطاقة الشمسية- الشرق الأوسط» تعزز بصمة دبي بمعايير المدن المستقبلية

المصدر: دبي-البيان

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تسهم الدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم الأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية الشرق الأوسط» التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، في تعزيز بصمة دبي الخاصة بمعايير المدن العالمية المستقبلية، ودعم استراتيجيات الإمارة الخاصة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتخطيط للمستقبل الهادفة إلى جعل دبي مدينة ذكية مستدامة ومتكاملة تحقق استمرارية الموارد وتوفر بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، تضمن أفضل نوعيات الحياة للمجتمع.

وتنظم الهيئة المسابقة العالمية التي تعد الأكبر والأكثر تنافسية بين الجامعات العالمية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين الهيئة والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن المسابقة تدعم دور دبي الريادي والمتزايد في ترسيخ معايير الاستدامة وتسخير أحدث التقنيات والحلول الذكية الصديقة للبيئة لتعزيز سعادة المجتمع ضمن بيئة مثالية وصحية للعيش والعمل.

ويقدم فريق «ديزرت فينيكس» من كل من جامعة لويزفيل في الولايات المتحدة، وكليات التقنية العليا في دولة الإمارات، والجامعة الأمريكية في دبي والجامعة الأمريكية في الشارقة، منزلاً مبتكراً يعتمد على تطوير وتقديم حلول إسكان منخفضة التكلفة مع الحد من استهلاك الطاقة ليناسب ذوي الدخل المنخفض سواء في المدينة أو القرية. ويوفر تصميم المنزل مساحة سكنية فعالة من حيث التكلفة مع صفرية الطاقة وتأثير بيئي منخفض. ويتضمن المنزل الصديق للبيئة أفضل مزايا الهندسة المعمارية المبتكرة، ويجمع بين التراث المحلي والتصميم الحديث مع التركيز على الاستدامة.

وقالت الدكتورة نيلي بندابودي، رئيسة جامعة لويزفيل: «تفخر جامعة لويزفيل بالمشاركة في معرض إكسبو الدولي من خلال مسابقة»ديكاثلون الطاقة الشمسية- الشرق الأوسط».

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