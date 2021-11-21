دورية الطفل ومركز غياثي يحتفلان بيوم الطفل

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت شرطة أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ونفذ قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بالتعاون مع قسم حماية المحضونين في إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع مبادرة لتوزيع الهدايا الرمزية على الأطفال بمشاركة دورية الطفل، والتي توفر بيئة محببة للطفل للتعرف على طبيعة العمل الشرطي بما يعزز التوعية والسلامة. واشتملت مبادرة مركز شرطة غياثي بمديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي على توزيع الهدايا على أبناء العاملين في المركز.

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