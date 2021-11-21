نجوى الحوسني: تشريعات الإمارات عززت مكانة الطفل

المصدر: (العين - البيان)

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أكدت الدكتورة نجوى الحوسني، عميدة كلية التربية بالإنابة في جامعة الإمارات العربية المتحدة أن يوم الطفل العالمي يعكس الاهتمام الكبير الذي يجب توجيهه للأطفال، لتحقيق رفاههم والمحافظة على حقوقهم.

وقالت: «نفخر بأن دولة الإمارات سنّت جملةً من القوانين والتشريعات، مع الحرص على إطلاق العديد من المبادرات والقرارات التي من شأنها تعزيز دور ومكانة الطفل في المجتمع الإماراتي، وتصبّ في مصلحة الطفل وضمان حقوقه، تأكيداً على التزامها تنشئة جيل المستقبل وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مجالات الحياة كافة».

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