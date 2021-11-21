استشاري الشارقة ومجلس الإعلام يعززان الأداء المؤسسي وتكامل الأدوار

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وفداً من الأمانة العامة لمجلس الشارقة للإعلام تعزيزاً للجهود المتواصلة لتطوير الأداء المؤسسي وتكامل الأدوار بين المجلسين.

وعكست الزيارة حرص الأمانتين على توطيد العمل وتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات للارتقاء بالعمل بما يخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة والسعي إلى مواصلة مسيرة التميز في الأداء وتعزيز الابتكار في أساليب العمل.

استقبل وفد الأمانة العامة لمجلس الشارقة للإعلام صباح أول من أمس في مقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس ورافقه مدراء الإدارات والمعنيون بالشؤون الإعلامية في المجلس فيما ضم وفد مجلس الشارقة للإعلام حسن يعقوب المنصوري الأمين العام للمجلس ومعاونيه من مدراء الإدارات والمختصين.

وأشاد الجروان بتميز السياسة الإعلامية لإمارة الشارقة والتي تمضي وفق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتدعم مختلف القطاعات وتعمل على نمو المجتمع ورقيه والمساهمة في استقراره وتماسكه.

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