تمرين ميداني بمركز تدريب الشرطة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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نفذت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بمشاركة الإدارة العامة للعمليات المركزية والإدارة العامة للعمليات الشرطية وإدارة الدفاع المدني والإسعاف الوطني، وبمشاركة منتسبي دورة التأهيل المهني الرابعة تمرين سيناريو للتعامل مع الحالات الأمنية المختلفة، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والمديرين العامين والضباط المختصين من كافة الإدارات، بهدف قياس مدى جاهزية الأفراد للاستجابة والتعامل مع الحالات التي من شأنها الإخلال بالأمن ومكافحة الشغب، وذلك في مركز تدريب الشرطة.

وأكد العميد الحديدي أهمية عقد وتنفيذ مثل هذه التمارين لضمان جاهزية واستعداد منتسبي شرطة رأس الخيمة للتعامل الأمثل مع أية أزمة أمنية أو أعمال شغب قد تحدث سعياً منها وراء تعزيز الحالة الأمنية في الإمارة، والحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات ومنع أية تعديات أو تجاوزات على الأنظمة والقوانين، مشيراً إلى حرص قيادة الإمارات ووزارة الداخلية على استتباب الأمن والحفاظ ودعم كافة الجهود الرامية إلى المحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وإحقاق الحقوق وردع كل من تسول له نفسه محاولة زعزعة الاستقرار في وطننا الحبيب.

وثمن الدور الكبير الذي قام به جميع المشاركين في هذا التمرين، الذي عكس أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية للتعامل بحرفية كاملة مع الحالات الطارئة التي قد تحدث، لافتاً إلى أن عزيمة وإخلاص أبناء الإمارات أسهمت ولا تزال في تخطي الصعوبات وتجاوز التحديات بمختلف أشكالها وأنواعها.

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