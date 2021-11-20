الجسر الذكي لفحص السائقين في عجمان

المصدر: عجمان-البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان نظام فحص الجسر الذكي لفحص سائقي المركبات المتقدّمين للحصول على رخصة قيادة في إمارة عجمان، وذلك دعماً للتوجه الحكومي بالتحول الذكي في تقديم الخدمات، ويمثل نظام فحص الجسر الذكي خطوة متقدّمة تهدف إلى دعم استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات بما يحقق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز سعادة المتعاملين حول الخدمات المقدمة.

وتفصيلاً قال الرائد خلفان محمد الشعالي رئيس قسم ترخيص الآليات بإدارة ترخيص الآليات والسائقين إن إطلاق نظام فحص الجسر الذكي جاء كمرحلة أولى من مشروع الميدان الذكي الذي تسعى شرطة عجمان لتنفيذه في المراحل القادمة لتقديم حلول ذكية ومتكاملة في جميع مركبات فحص السائقين، وهو نظام جاء لأتمتة عمليات الفحص من خلال الربط المتكامل لمجموعة من الحلول الذكية مثل تقنيات الاتصالات المعلوماتية، آلات تصوير ذكية، أجهزة استشعار دقيقة، وغيرها من التقنيات الذكية.

وأضاف رئيس قسم ترخيص الآليات إن هذا النظام ُطبق على مرحلة فحص الجسر كمرحلة أولى، ويستخدم مجموعة كاميرات ذكية داخل المركبة وخارجها لمراقبة قيادة السائق أثناء اختباره، وهي موزعة بشكل مدروس ودقيق للارتقاء بمستوى الشفافية في تقديم نتائج الفحص وتمكين إدارة ترخيص السائقين من متابعة التحسين المستمر لجودة عمليات الفحص، وهي متصلة بغرفة مراقبة وتحكم عن بعد، بالإضافة إلى نظام تواصل مرئي ومسموع مع سائق المركبة، وأجهزة تعرف على الوجه تمكن الفاحص من التأكد من هوية السائق بمجرد صعوده للمركبة، كما تم توفير نظام تعقيم آلي يتم التحكم به عن بعد ويتم من خلاله تعقيم مركبة الفحص قبل وبعد كل اختبار.

ويهدف نظام الجسر الذكي إلى تحسين خدمة فحص السائقين من خلال أتمتة قراءة وتحليل مهارات قيادة المتعاملين، وتعزيز السلامة المرورية من خلال توفير بيانات فرص تحسين مهارات القيادة للمتعاملين من النظام لاستخدامها في عمليات إعادة التدريب، وتوفير منصة للمتابعة المباشرة لعمليات الفحص والتدخل في حالة وجود مخاطر محتملة أثناء عملية الفحص.

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