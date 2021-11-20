شرطة المنطقة الشرقية تتحاور مع المتعاملين من فئة الشركات

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مركز خدمات المنطقة الشرقية، ممثلاً بقسم ترخيص الآليات والسائقين بإدارة شرطة المنطقة الشرقية، ورشة حوارية مع أصحاب المعارض ومكاتب تأجير السيارات، ومدارس تعليم القيادة، بحضور شركة (إينوك) تسجيل، تقوم من خلالها بعرض خدمات وخصومات الشركة التي سيستفيد منها الجمهور، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على تطوير كافة خدماتها المقدمة للجمهور، وتحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية في تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.

تعاون

افتتح الجلسة العقيد دكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، الذي أثنى على التعاون الدائم ما بين كافة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، التي تسعى لتسهيل خدماتها لمصلحة المجتمع، وأكد على أن الناتج الذي تصل إليه هذه الورش، هو ما تصبو إليه القيادة العامة لشرطة الشارقة، في تحسين خدماتها لإسعاد الجمهور، وأن هذه الجلسة، تعد نتاجاً لبعض المقترحات التي كانت تطرح في الجلسات الحوارية السابقة (مجموعات التركيز)، وتطالب بتسهيل بعض الإجراءات، وتخفيف الرسوم عليهم.

تخفيف

وبالتزامن مع اليوبيل الذهبي، واحتفالات الدولة بعامها الخمسين، قامت شركة قرية التسجيل (إينوك)، بتخفيف بعض الإجراءات، وتقديم بعض الخدمات للمستفيدين وتسهيلها، إرضاءً لرغبة الجمهور وأصحاب المعارض، ومكاتب تأجير السيارات، وكل مستفيد من الخدمة.

وفي ختام الجلسة، قامت شركة قرية التسجيل (إينوك)، بتوزيع هدايا رمزية للحضور، تعبيراً عن سعيها الدائم للأخذ بآراء الجمهور، التي من شأنها أن تحسن وتنمي منظومة العمل، وتسهيل رحلة التسجيل لدى المتعاملين.

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