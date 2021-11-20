الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي يواصل فعاليات يومه الثاني

المصدر: دبي - وام

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واصل «الكونغرس العالمي لمتلازمة داون - دبي 2021» فعاليات يومه الثاني التي عقدت افتراضياً، حيث تضمنت عروضاً تقديمية من قبل الخبراء والمختصين.

وتناولت العروض المقدمة في الحدث العالمي - الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - عدداً من المواضيع والمحاور المتعلقة بذوي متلازمة داون من بينها محور الصحة والأسرة والتعليم.

ويناقش «الكونغرس العالمي لمتلازمة داون - دبي 2021»، الذي يختتم اليوم، موضوعات مختلفة أهمها الصحة والتوظيف والمستوى المعيشي اللائق والحماية الاجتماعية، إلى جانب الاعتراف القانوني والمشاركة في الحياة العامة والحياة المستقلة، بالإضافة إلى الدمج المجتمعي والثقافي والمشاركات الرياضية وغيرها.

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