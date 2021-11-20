منصور بن زايد يستقبل أسعد بن طارق آل سعيد

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، اليوم في المطار الأميري بدبي، صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بسلطنة عُمان الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً، لرعاية احتفالات الجناح العماني في معرض "إكسبو 2020 دبي" بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسين لسلطنة عمان.

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وسبل تطويرها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وأواصر الأخوة والمحبة التي تربط شعبيهما، وبارك سموه لسلطنة عمان الشقيقة، قيادةً وشعباً، احتفالاتها بمناسبة عيدها الوطني الحادي والخمسين، متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار لسلطنة عمان وشعبها الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

حضر مراسم الاستقبال واللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسعادة محمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عُمان، وسعادة الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة. وسعادة حميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة.

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