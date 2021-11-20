المطيوعي سفيراً لليافعين لدى منظمة اليونيسف

المصدر: أبوظبي-البيان

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أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومكتب منطقة الخليج لليونيسف عن تعيين سعيد عمر المطيوعي سفيراً لليافعين.

وتم الإعلان عن تعيين المطيوعي خلال الحفل الذي نظمته دولة الإمارات احتفاءً بيوم الطفل العالمي والذي أقيم مساء اليوم بمعرض إكسبو دبي 2020 بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء البرلمان الإماراتي للطفل.



وبهذه المناسبة قالت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إن اختيار سعيد المطيوعي سفيراً لليافعين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يحمل دلائل حول الدور المميز والرائد الذي تقوم به دولة الإمارات وتمكينها للأطفال والتزامها بتنشئة جيل المستقبل وتهيئته لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، وليكونوا عنصرا فاعلاً في المجتمع وتمهد لهم الطريق بأن يكونوا مسؤولين في مختلف المواقع، مؤكدة بأن الدولة تحصد ثمار هذه الجهود من خلال تعيين أحد أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال وعضو البرلمان الإماراتي للطفل ليكون سفيراً لأهم المنظمات الدولية تتركز مهمته في نقل صوت الطفل واليافع إلى صُنّاع القرار، ويسهم بشكل فعّال لضمان أن ينال الطفل كل حقوقه.

وعبرت الأمين العام عن فخرها واعتزازها بهذا التعيين والذي جاء على ضوء الجهود التي قدمها المطيوعي على مدى السنوات المنصرمة إثناء عضويته للمجلس الاستشاري للأطفال وعضويته كذلك في البرلمان الإماراتي للطفل.

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