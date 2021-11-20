شرطة أبوظبي تدعو الأسر لتوفير "البيئة الآمنة للأطفال"

المصدر: وام

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دعت شرطة أبوظبي الأسر إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية في توفير الحماية للأطفال من المخاطر بكافة اشكالها ضمن مشاركتها في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للطفل والذي يصادف 20 من نوفمبر من كل عام.

وأكدت اهتمامها بحماية الطفل من المخاطر واسعاده واكتشاف مواهبه وقدراته و توفير البيئة الآمنة له وتوعية كافة فئات المجتمع بحقوقه وضمانها، وثمنت جهود الدولة الكبيرة في رعاية الطفل من مرحلة ضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين وصناعة المستقبل المشرق للأجيال القادمة.

وأوضح العميد سعيد حمد الكعبي مدير ادارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع امن المجتمع أن شرطة أبوظبي تنفذ العديد من الأنشطة والمبادرات التي تركز على حماية الطفل والحفاظ على حقوقه مشيراً إلى ان الطفل يعد لبنة من لبنات بناء المجتمع القوي المتوازن، الذي تسعى إليه حكومتنا الرشيدة لترسيخه من خلال القوانين والتشريعات.

ولفت إلى أن رعاية الطفل وحمايته من المخاطر من ضمن الأولويات التي تهتم بها الجهات المختصة في الدولة، معتبراً قانون وديمة واللوائح والمبادرات الاجتماعية، من الإنجازات المهمة التي تضمن له الحماية من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني أو نفسي، عبر نظام متكامل من الرعاية والدعم وبإشراف مختصين اجتماعيين.

وأشار إلى دور مراكز الدعم الاجتماعي في توفير البيئة الآمنة للأطفال والمحضونين بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية والجهات المعنية وتركيزها على تعزيز التوعية والتثقيف في توفير الرعاية والاهتمام بالأطفال من خلال المبادرات والحملات في مختلف المناسبات بما يسهم في ترسيخ القيم الإيجابية التي تعزز الرعاية السليمة للأبناء في بيئة تحفزهم على تنمية امكاناتهم وقدراتهم واكتشاف مواهبهم الإبداعية.

وذكر العقيد بهيان حمد العامري مدير إدارة رعاية الأحداث بالإنابة أن شرطة أبوظبي وفرت الممكنات التي تعزز الرعاية وتقدم الدعم النفسي والاجتماعي والأسري للأحداث ودعمهم وحمايتهم ليكونوا قادرين على العيش الآمن في المجتمع لفتاً إلى تنفيذ مبادرات ريادية وأنشطة تثقيفية وعلاجية تركز على الاهتمام بالأطفال الأحداث وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والأسري لهم.

وأوضح أن البرامج العلاجية والأنشطة تقدم للأطفال (الأحداث) بمعايير خاصة تساعدهم على معالجة السلوكيات السلبية على أيدي كوادر واختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وأسريين مؤهلين لتقديم الدعم اللوجستي لهذه الفئة.

ودعا المقدم أحمد مبارك القبيسي رئيس قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الطفل في مديرية التحريات والمباحث الجنائية بشرطة ابوظبي إلى أهمية تعاون الاسر في توفير الحماية للأبناء من المخاطر وسوء الاستغلال والابتزاز ..مشيراً إلى جهود القسم في تنفيذ أنشطة توعوية في المدارس لتوعية الطلبة والمشرفين بالتعرف على سلوكيات الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الاعتداء والتنمر.

ونصح الأسر بضرورة مراقبة المواقع التي يتصفحها أفراد الأسرة خصوصا الأطفال على شبكة الانترنت وتحديد مواعيد للدخول إلى مواقع الإنترنت وضرورة الالتزام بذلك، وتحديد الهدف من الدخول إلى الإنترنت، وتأكيد تصفح مواقع ذات جودة تربوية للتعلم الذاتي، ودراية ولي الأمر بالبرامج التي تتيح له منع تصفح مواقع معينة، ومصادقة أولياء الأمور لأبنائهم صغاراً وكباراً ومشاركتهم المواقع التي يتصفحونها.

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