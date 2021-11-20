محمد بن راشد: فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة.

وقال سموه: فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم آيكوم2025 بحضور 119 دولة تغطي 20 ألف متحف عالمي يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة.

وأضاف سموه: متاحفنا العالمية في عاصمتنا الحبيبة ومتاحفنا الوطنية على امتداد كافة إمارات الدولة ستقود النقاش العالمي حول مستقبل المتاحف بهذا المؤتمر الدولي الضخم.

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