سيف بن زايد يزور مستشفى "بامبينو جيسو" في روما

المصدر: وام

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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مستشفى رعاية الأطفال الأكاديمي " بامبينو جيسو" في العاصمة الايطالية روما، ورافق سموه في الزيارة نجلاه الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان.

وتجول سموه في أقسام هذا المستشفى الريادي الذي يعد مركزاً مهماً لعلاج الأطفال حول العالم، ويحظى بدعم ومتابعة ورعاية الفاتيكان، حيث اطمأن سموه على عدد من الأطفال ممن يرقدون على أسرة الشفاء، وتبادل الحديث مع مسؤولي المستشفى حول ما يقدمه من خدمات ورعاية طبية لهذه الفئة الغالية، واطلع على مبادرات المستشفى ومشاريعه الصحية حول العالم، من دورات تدريبية وأيام عمل طبية مجانية وتأهيل مراكز صحية وغيرها.

رافق سموه في الزيارة سعادة عمر عبيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط.

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