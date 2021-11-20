محمد بن زايد يجيب عن سؤال : لماذا السلام الآن مع إسرائيل؟

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في حوار مع المدير التنفيذي لمعهد واشنطن الدكتور روبرت ساتلوف بمناسبة حصول سموه على جائزة رجل الدولة- الباحث من المعهد، أن هناك أسباباً كثيرة دفعت الإمارات لإقامة سلام كامل مع إسرائيل.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

دكتور. ساتلوف : لماذا السلام الآن مع إسرائيل ؟

أجاب سمو الشيخ محمد بن زايد : سؤالك مهم جداً : لماذا قررنا هذا القرار الكبير؟ حقيقة وجدنا فرصة أن تكون هناك علاقة دبلوماسية.. وهذا قرار بالنسبة لنا مهم لـ أسباب كثيرة منها:

أولاً- للفلسطينيين أنفسهم.

ثانياً- لإرسال رسالة واضحة للعالم وللمنطقة أننا ساعون لهذا السلام.

ثالثاً- رسالة ورثناها عن المؤسس الشيخ زايد رحمة الله عليه، فهو صاحب رسالة سلام، وصاحب رسالة محبة من بداية حياته في إنشاء هذه الدولة، هذه رؤيته ونحن على هذا الطريق نسير.

دكتور. ساتلوف: حسنًا. يقال إنه عندما يتخذ القادة قراراً من أجل السلام ، فإنه غالباً ما يكون قراراً جريئاً، عندما اتخذتم هذا القرار من أجل السلام، كيف قمتم بتقييم المخاطر؟

أجاب سموه: لكل قرار مخاطره بدون شك فمنطقة الشرق الأوسط صعبة، ولكن الحافز والنتائج التي نحصل عليها أكبر بكثير من الخسائر، فنحن لما قررنا هذا القرار كنا نتطلع إلى تعاون أكبر من السلام نفسه، فدولة الامارات تطمح إلى سلام أكبر من ذلك، وهو النفع العام.

عن الجائزة

تحتفي جائزة الدولة- الباحث بالقادة البارزين، الذين يجسدون، من خلال خدمتهم العامة وإنجازاتهم المهنية، فكرة أن المنح الدراسية السليمة والمعرفة المتميزة بالتاريخ ضرورية لسياسة حكيمة وفعالة وتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط.

المقابلة

جرت المقابلة في أبو ظبي في أكتوبر 2021 قبل حفل جائزة رجل الدولة- الباحث في 18 نوفمبر 2021 بمدينة نيويورك.

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