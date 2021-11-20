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محمد بن زايد ينال جائزة رجل الدولة من معهد واشنطن

المصدر:
  • البيان
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نال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جائزة رجل الدولة من معهد واشنطن.

وتحتفي جائزة الباحث العلمي من المعهد بالقادة البارزين ، الذين يجسدون ، من خلال خدمتهم العامة وإنجازاتهم المهنية ، فكرة أن المنح الدراسية السليمة والمعرفة المتميزة بالتاريخ ضرورية لسياسة حكيمة وفعالة وتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط .

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