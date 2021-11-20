سيف بن زايد: الشكر لبابا الفاتيكان على رعايته مستشفى «بامبينو جيسو»

المصدر: دبي - البيان

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تقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالشكر لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان على رعايته الحانية لمستشفى رعاية الأطفال الأكاديمي «بامبينو جيسو» في روما، وأضاف سموه: «خلال زيارتي للمستشفى، اطلعت على المبادرات الإيجابية العالمية التي شملت تقديم الرعاية الصحية في خمس قارات لمعالجة آلاف الأطفال وتدريب مئات الكوادر الطبية».

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أشكر قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان على رعايته الحانية لمستشفى رعاية الأطفال الأكاديمي «بامبينو جيسو» في روما، خلال زيارتي للمستشفى، اطلعت على المبادرات الإيجابية العالمية التي شملت تقديم الرعاية الصحية في خمس قارات لمعالجة آلاف الأطفال وتدريب مئات الكوادر الطبية».

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