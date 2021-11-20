«هيئة الأعمال الخيرية العالمية» تختتم حملة «صحتهم أمانة»

المصدر: عجمان - وام

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اختتمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملة «صحتهم أمانة» التي أطلقتها بداية شهر أكتوبر الماضي بهدف علاج الحالات المرضية الفقيرة بالدرجة الأولى وتوفير الرعاية الصحية في الدول التي تنعدم فيها من خلال عشرات المبادرات والمشاريع الإنسانية.



استطاعت الحملة - التي استمرت 45 يوما- تحقيق المستهدفات منها بعدما تجاوز حجم الإيرادات 5 ملايين درهم توزعت على مشاريع علاج المرضى، وصيانة وبناء المراكز الصحية، وكفالة الأطباء، وتسيير الحملات الصحية، بالإضافة لتأمين الأجهزة الطبية، وغيرها من المشاريع الإنسانية والخيرية.



وتوجه المستفيدون من عدة دول بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأعمال الخيرية العالمية وللمحسنين الذين ساهموا في دعمهم وإنقاذهم.



ونظراً لأهمية هذه المبادرات، وبالأخص للحالات المرضية فقد أعلنت الهيئة مواصلة عرض تلك الحالات على المحسنين ضمن حملاتها الخيرية المتنوعة.



وتوجهت الهيئة بالشكر إلى المحسنين سائلة الله تعالى أن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم.

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