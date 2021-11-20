تعاون لتطوير خدمة أصحاب العمل والعمال

المصدر: دبي - البيان

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بحثت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع أصحاب مراكز خدمات التوجيه والإرشاد، سبل تطوير الخدمات التي تقدمها المراكز لأصحاب العمل والعمال والتحديات التي تواجه هذه المراكز البالغ عددها 34 مركزاً على مستوى الدولة.



وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، حرص الوزارة على تعزيز شراكاتها مع مراكز خدمات التوجيه والإرشاد، لا سيما وأن المرحلة المستقبلية لسوق العمل والمتغيرات التي ستشهدها علاقة العمل في ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل والمقرر تطبيقه في 2 فبراير 2022 تتطلب رفع وتيرة برامج التوعية بالشكل الذي يسهم في تحقيق مستهدفات المرسوم بقانون.



وثمن معاليه الجهود التي تبذلها المراكز في إطار إرشاد وتوجيه طرفي علاقة العمل بالحقوق والواجبات المنصوص عليها قانوناً، وذلك من خلال خبراء قانونيين مواطنين أكفاء، مشيراً إلى حرص الوزارة على مساعدة المراكز بما يمكنها من تطوير منظومة خدماتها بما ينسجم مع رؤية الحكومة وشراكتها مع القطاع الخاص في تقديم الخدمة المتميزة للمتعاملين.





لقاء



جاء ذلك خلال لقاء عقده معاليه مع أصحاب مراكز تقديم خدمات التوجيه والإرشاد، وذلك في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، بحضور سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، وماهر العوبد وكيل الوازرة المساعد لشؤون التفتيش، وعائشة بالحرفية وكيل الوازرة المساعد لشؤون العمل، وخليل خوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة، وعدد من المعنيين في الوزارة.



ويعتبر اللقاء الرابع من نوعه الذي تعقده الوزارة مع شركائها في القطاع الخاص، حيث كانت عقدت لقاءات منفصلة مع مراكز تقديم خدمات رجال الأعمال ومراكز استقدام العمالة المساعدة وممثلي عدد من شركات المقاولات والإنشاءات، وذلك في إطار برنامج تنفذه الوزارة للتواصل الدوري مع شركائها في القطاع الخاص.



وتناول اللقاء التحديات التشغيلية لمراكز تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه وآفاق التعاون والشراكة بين الوزارة والمراكز في المرحلتين الحالية والمستقبلية.





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