مجلس أمناء «سقيا الإمارات» يعتمد المرشحين النهائيين لجائزة محمد بن راشد للمياه

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» المنضوية تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» قائمة المرشحين المتأهلين للتصفيات النهائية للدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى تشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم على التوصل إلى تقنيات جديدة ومبتكرة لإنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة للتصدي لمشكلة شح المياه.



جاء اعتماد القائمة خلال اجتماع المجلس الرابع للعام 2021 الذي تم عقده عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس الأمناء وحضور أعضاء المجلس كل من فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس وسلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية والدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات والمهندس ناصر لوتاه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي والمهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي ومحمد عبد الكريم الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات» والمهندس حميد عبد الله الحمادي أمين سر المجلس بالوكالة إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه.





طلبات





وأثنى معالي سعيد محمد الطاير على شفافية ودقة عمليات فرز طلبات الترشيح للدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه وتقييمها وفق معايير تحكيم صارمة تتناسب مع أعلى المعايير المحلية والعالمية.



وأشار إلى أن الجائزة تسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في استحداث حلول للتحديات التي تواجهها المجتمعات الفقيرة والمنكوبة حول العالم ومكانتهما كمنصة محفزة للابتكار ووجهة للمبتكرين وحاضنة للمبدعين من جميع أنحاء العالم.



تشتمل الدورة الثالثة من الجائزة على أربع فئات، وهي: «جائزة المشاريع المبتكرة» و«جائزة الابتكارات الفردية» و«جائزة الابتكار في البحث والتطوير» و«جائزة الحلول المبتكرة للأزمات».



استقطبت هذه الدورة مشاركات من 56 دولة حول العالم من بينها المملكة العربية السعودية سلطنة عمان المملكة الأردنية الهاشمية جمهورية مصر العربية المملكة المتحدة الهند ألمانيا إيطاليا بلجيكا سنغافورة اليابان ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى دول تشارك للمرة الأولى ومنها الجزائر كينيا إسرائيل أستراليا كازاخستان لاتفيا مالاوي أوزبكستان فنزويلا وزامبيا.

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