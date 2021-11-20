السفير السعودي يزور مستشفى فقيه الجامعي بدبي

المصدر: دبي - البيان

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زار تركي الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة مستشفى فقيه الجامعي في دبي، وكان في استقباله عمار سليمان فقيه رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه الطبية، الذي اصطحبه في جولة على أقسام ومرافق المستشفى، اطلع خلالها على التخصصات الطبية الدقيقة والمتطورة التي تستخدم أحدث التقنيات الذكية بإشراف أفضل القدرات والكفاءات الأكاديمية وفقاً لبروتوكول رعاية صحي متكامل يعكس التزام مجموعة فقيه الطبية التي تمتلك خبرة واسعة تمتد لأكثر من أربعين عاماً في المجال الصحي بعد انطلاقها من المملكة كأحد أهم الكيانات الصحية المتميزة.



ورحّب عمار سليمان فقيه بالسفير تركي الدخيل في مستشفى فقيه الجامعي بدبي، الصرح الطبي الذي يقف شاهداً على تطور القطاع الصحي في المملكة والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها المستشفى حتى حظي بالثقة داخلياً وانتقل ليمثل المملكة في الخارج كأحد الاستثمارات المميزة التي تتجاوز النواحي المادية وتعكس التطور العملي الأكاديمي في المملكة وتحديداً في المجال الطبي.



وأضاف قائلاً: «سعدنا بزيارة السفير تركي الدخيل وكلمات الثناء والإشادة التي وجدناها منه، وتأكيده على دور المستشفى في نقل صورة ممتازة عن التطور الهائل في كل القطاعات في المملكة؛ ومنها القطاع الصحي الذي حقق قفزات مميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وهو ما يضاعف مسؤوليتنا تجاه مرضانا لتوفير البيئة الصحية الملائمة التي تضم الكادر البشري المميز، وأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة».





توسع





من جانبه، قال الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي «تشرفنا بالترحيب بتركي الدخيل ومرافقته في جولة في أرجاء المستشفى»، مبيناً الدور الذي نعمل به دوماً للتوسع في نموذج «فقيه للرعاية» العالمي، من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة وخارجها. واستناداً إلى إرث فقيه للرعاية الطبية العريق والممتد على مدار 43 عاماً، سنظل ملتزمين بالتميز الطبي من خلال تقديم الرعاية السريرية والتعليم والبحث العلمي لدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان أفضل المعايير لجودة حياة الموطنين والمقيمين في الدولة.



وعبّر السفير تركي الدخيل عن سعادته بما شاهده خلال افتتاح المستشفى بدبي من مبانٍ صممت بعناية وإتقان وتميز لتخدم صحة الإنسان، مشيراً إلى ما تميزت به غرف المرضى وأجنحة التنويم والخدمات من استخدام راقٍ للتقنيات الحديثة بما يخدم المرضى ويلبي احتياجاتهم الطبية والمعرفية. وأشاد الدخيل بما حققه القطاع الصحي الخاص في المملكة من تميز وتفرد ونجاح ليس بين منافسيه في المنطقة فحسب، ولكن على الساحة العالمية أيضاً، شاكراً القائمين على مستشفى فقيه على عنايتهم بالإنسان من خلال اهتمامهم بكثافة التشجير في المستشفى وبأماكن الانتظار، معتبراً أن ذلك يأتي انسجاماً مع توجه القيادة وعنايتها بالتشجير سواء من خلال مبادرة السعودية الخضراء أم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

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