«صحة»: تنفذ المرحلة الأولى من الاتفاقية الإطارية لتوفير الطاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية الإطارية لتوفير الطاقة التي تهدف إلى تحديث مرافق الرعاية الصحية في شركة «صحة» وتقليل استهلاك الطاقة والمياه.



وبموجب الاتفاقية التي وقعها الجانبان ستطبق شركة أبوظبي لخدمات الطاقة تقنيات توفير الطاقة الرئيسية في العديد من مرافق «صحة» لتعزيز الاستدامة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي إذ ستعتمد شركة «صحة» التعديلات الموفرة للطاقة في عدد من منشآتها بدءاً من مستشفى توام في مدينة العين ومستشفى الوقن بالإضافة لمستشفيات مدينة زايد والسلع وغياثي في منطقة الظفرة.



وقال الدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي لشركة «صحة» إن «صحة» بصفتها أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات فإنها تتحمل مسؤولية قيادة القطاع الصحي لتعزيز الاستدامة البيئية.





تعاون



وأعرب عن الأمل في أن تسهم شركة «صحة» بالتعاون مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة في تقليل البصمة البيئية وزيادة الكفاءة التشغيلية وأن تكون «صحة» قدوة لشركات الرعاية الصحية العاملة في دولة الإمارات وملهمة لها لتبني ممارسات مماثلة للحفاظ على الطاقة.



ومن جانبه قال خالد القبيسي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة: «تعد مرافق شركة»صحة«بمثابة ركائز للمجتمع وتحظى بالإعجاب على نطاق واسع وذلك للعمل الجيد الذي تقوم به».



وأضاف أنه من خلال الالتزام بحماية البيئة ودعم جهود مكافحة تغير المناخ من خلال رفع كفاءة الطاقة تعزز مرافق الرعاية الصحية مكانتها وتكتسب قدراً أكبر من الإعجاب والاحترام مما يجعلها قدوة للشركات الأخرى في المنطقة لاعتماد تدابير مماثلة لتوفير الطاقة.



وبموجب اتفاقية توفير الطاقة ستركز شركة أبوظبي لخدمات الطاقة عملياتها لتوفير الطاقة عبر مرافق شركة «صحة» بما في ذلك تركيب بدائل الإضاءة وأنظمة التحكم وتركيب مبردات امتصاص وتحديث وحدات التبريد وأنظمة عزل المباني وأنظمة تقليل الجهد وغيرها الكثير من البدائل التي تسهم في توفير الطاقة.



وتعد المرحلة الأولى من المشروع بمثابة وسيلة للمزيد من عمليات التعديل والتحديث في المستقبل إذ يهدف المشروع إلى تحسين أداء الطاقة والمياه وتقليل تكاليف المرافق والتشغيل وزيادة متانة أنظمة البناء وتقليل الأثر البيئي وتقليل تكلفة الصيانة الإجمالية لمرافق «صحة».



يذكر أن شركة أبوظبي لخدمات الطاقة هي المسؤولة عن إعادة تجهيز المباني الحكومية والتجارية في إمارة أبوظبي من خلال توفير حلول لإحداث تخفيضات ملموسة في استهلاك المياه والكهرباء.

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