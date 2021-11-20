معالم دبي تضيء بألوان علم عُمان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتشرت مظاهر الفرحة في دبي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 51 لسلطنة عمان، حيث أضيئت معالم المدينة بألوان علم سلطنة عمان، واحتفل سكان وزوار دبي مع الأشقاء العمانيين بهذه المناسبة ابتداءً من يوم 17 نوفمبر وحتى نهاية عطلة الأسبوع الجاري.



وتألق عدد من أشهر معالم دبي مع إضاءة مميزة بالألوان البيضاء والحمراء والخضراء، وهي ألوان علم سلطنة عمان، أمس وقدمت نافورة النخلة في ذي بوينت عرضاً راقصاً على أنغام الموسيقى طوال الأسبوع.



وفاجأت عجلة عين دبي الترفيهية الزوار بعدد من عروض الإسقاط الضوئي المتنوعة كما تمت إضاءة برواز دبي بألوان العلم العُماني مع عدد من عروض الإسقاط الضوئي الخاصة بهذه المناسبة السعيدة.



واحتفل دبي فستيفال سيتي مول أيضاً باليوم الوطني العماني مع عرض «تخيل» المصمم خصيصاً لهذه المناسبة على أكبر شاشة عرض خارجي في العالم في تمام الساعة 8 مساءً. واستمتع المتسوقون أيضاً بمجموعة من خيارات التسوق وتناول الطعام على الواجهة المائية في سوق «رايب باي ذا باي»، بالإضافة إلى الصفقات الرائعة التي قدمتها مجموعة من المتاجر المتنوعة في دبي فستيفال سيتي مول.



واحتفالاً باليوم الوطني لسلطنة عُمان، استقبلت مراكز التسوق والفنادق والمطاعم في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع العائلات والأصدقاء بمجموعة من الأنشطة والعروض الترويجية المميزة، وكذلك باقات الإقامة الفندقية الجذابة، إلى جانب العروض على المأكولات والمشروبات المتنوعة خلال عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح والاحتفالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز