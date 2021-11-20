لجنة المنافذ في الشارقة تحتفي باليوم الوطني العماني

المصدر: الشارقة- البيان

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شاركت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، سلطنة عُمان أفراحها باليوم الوطني الـ51 المجيد والذي يصادف الثامن عشر من نوفمبر، متمنية للسلطنة بقيادة السلطان هيثم بن طارق دوام الرخاء والتقدم والازدهار.



وزارت اللجنة برئاسة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة يرافقه ياسر علي الشحي نائب رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة مدير مكتب الساحل الشرقي بالهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمقدم الدكتور فيصل النقبي رئيس قسم شرطة المنافذ الخارجية بالإنابة بشرطة الشارقة، وعدد من الضباط رؤساء الأقسام في منفذ خطم ملاحة الحدودي، وكان في استقبالهم المقدم علي بن مرهون الهاشمي مدير إدارة التوقيف بشمال الباطنة والمقدم محمد بن سيف الراجحي مدير جمارك ميناء صحار و عبدلله الهدابي مدير عام الزراعة بشمال الباطنة وعدد من كبار الضباط والمسؤولين حيث شاركت اللجنة مع الأشقاء في سلطنة عُمان احتفالاتهم باليوم الوطني، تأكيداً على عمق الروابط الأخوية والصداقة التي تجمع بين قيادة وشعبي البلدين، وبما يجسد الشعار الذي رفعته دولة الإمارات «عمان منا، ونحن منهم»، حيث قدمت اللجنة للجانب العماني صورة مرسومة ومشغولة بطريقة فنية للسلطان هيثم بن طارق كما شهد الاستقبال تقديم مجموعة من القصائد الشعرية ألقاها الرقيب علي الوشاحي والشاعر عبدالله بن أحمد الكعبي عبروا فيها عن عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.



هدايا



واستقبلت المنافذ الحدودية في إمارة الشارقة الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات بتقديم الهدايا التذكارية وتوزيع الأعلام العمانية والورود والحلوى عليهم كما تزينت المنافذ بأعلام الإمارات وسلطنة عمان ووضعت صوراً لقيادتي البلدين على الشاشات الرئيسية في المنافذ احتفالاً بهذه المناسبة، حيث أعرب مسؤولو وأعيان المناطق الحدودية من سلطنة عُمان بالشكر الجزيل على هذه المبادرة التي وصفوها بأنها ليست غريبة على شعب وقيادة دولة الإمارات التي تحرص دائماً على تعزيز أواصر المحبة بين الشعبين.

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