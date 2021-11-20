طقس غائم جزئياً رطب ليلاً

المصدر: أبوظبي - وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وقد تظهر بعض السحب الركامية على البحر نهاراً، يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.



وذكر المركز في نشرته اليومية أمس، أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج قد يضطرب أحياناً نهاراً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:07 والثاني عند الساعة 02:53 والجزر الأول عند الساعة 20:11 والثاني عند الساعة 07:09.



ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:08 والثاني عند الساعة 23:06 والجزر الأول عند الساعة 16:00 والثاني عند الساعة 04:40.

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